112-nieuws: Man (26) dood gevonden na grootscheepse zoekactie • Geen industriebrand, maar schoonmaakwerkzaamheden bij bedrijf

00:56 Man (26) dood gevonden na grootscheepse zoekactie Een 26-jarige man uit Steenbergen, voor wie maandagavond een grootscheepse zoekactie werd gestart, is dood teruggevonden. Dat heeft de politie kort voor middernacht gemeld. Lees verder Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

00:49 Geen industriebrand, maar schoonmaakwerkzaamheden bij bedrijf Het alarmsysteem van IFF Nederland aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg is maandagavond geactiveerd door schoonmaakwerkzaamheden. Rond tien uur 's avonds kwam de brandweer met meerdere wagens op een melding van een industriebrand af. Lees verder Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink.