Appartement compleet verwoest na felle brand

Een felle brand heeft maandagavond voor flinke schade gezorgd in een appartement aan de Lepelkesweg in Veldhoven. Een persoon is in een ambulance behandeld aan verwondingen.

De eerste melding van de brand kwam rond kwart over tien 's avonds binnen. Het appartement is helemaal uitgebrand. Naastgelegen appartementen werden gecontroleerd, maar daar was niemand thuis. Het is onduidelijk of er in die woningen ook schade is. Volgens omstanders zou de brand zijn aangestoken na een ruzie, de politie kon dat maandagavond niet bevestigen. De brand trok veel bekijks.

