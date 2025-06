Freek van Genugten wordt de nieuwe burgemeester van Nuenen

Freek van Genugten is door de gemeenteraad van Nuenen voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 43-jarige fractievoorzitter van het CDA in Den Bosch volgt interim-burgemeester Madeleine van Toorenburg op. Momenteel is Van Genugten nog secretaris van de bisschop van Den Bosch.

De benoeming van Van Genugten wordt pas officieel als de minister van Binnenlandse Zaken en de koning allebei instemmen. Verwacht wordt dat dit wel gaat gebeuren. Van Genugten wordt dan op 23 september tijdens een openbare raadsvergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning, meldt Studio 40.

Huidige burgemeester

Madeleine van Toorenburg nam in 2024 tijdelijk de plek in van Maarten Houben, die door de gemeenteraad geen derde termijn werd gegund. De huidige burgemeester liet al snel weten de functie in Nuenen niet te ambiëren. Ze heeft opgroeiende kinderen en wil daarom niet verhuizen. 'Verbindend persoon'

Volgens Desiree van Wessel, gemeenteraadslid en voorzitter van de vertrouwenscommissie, is Freek van Genugten 'een verbindend persoon die de nodige bestuurlijke ervaring heeft opgedaan en geschikt is om leiding te geven aan Nuenen'. Van Toorenburg noemde haar opvolger 'een geweldige keuze', die werd gekozen uit 23 sollicitanten.