Fabian is goed in twee sporten en debuteert op EK

Tussen namen als Femke Bol en Lieke Klaver en Brabantse topatleten als Niels Laros, Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg valt de naam Fabian Biondina op. De 24-jarige atleet uit Bergen op Zoom debuteert komend weekend op het EK voor landenteams in Madrid. Hij is een van de beste verspringers van Nederland, maar ook de beste hinkstapspringer. Die laatste sport blijkt fysiek een flinke uitdaging. “Nog steeds heb ik spierpijn op plekken waar ik niet eens van wist dat ik die spieren gebruikte.”

Bij het EK voor landenteams strijden de beste zestien Europese landen van vrijdag 27 tot en met zondag 29 juni tegen elkaar. Er zijn zeventien individuele disciplines en de estafette-onderdelen 4x100 meter en de 4x400 mixed. Bij het hinkstapspringen vertegenwoordigt Fabian Biondina TeamNL. “Ik ben superblij en trots dat ik voor het eerst het oranje tenue aan mag trekken. Ook in de jeugd ben ik nooit geselecteerd. Ik besef wel dat ik een klein beetje geluk heb dat ik in Nederland geen wereldtopper als concurrent heb. Maar aan de andere kant: ik doe en laat er veel voor.”

Verspringen was lange tijd zijn favoriete sport. In 2022 pakte hij zijn eerste Nederlandse titel. De Bergenaar besloot een tussenjaar van zijn studie te nemen om zich volle bak op de sport te richten. “Maar dat werkte niet supergoed. Als ik een keer een slechte training had, dan bleef dat in mijn gedachten zitten. Het is lekker om ook met andere dingen bezig te zijn. Nu doe ik mijn master Medische Psychologie ernaast, een goede combinatie.”

Hinkstapspringen deed Fabian ook, maar minder vaak dan verspringen. “Dat komt omdat het zo’n zware sport is. Je zou denken dat het springen uit je benen komt, maar je hele lichaam krijgt klappen. Ik zie wel dat het met de belastbaarheid steeds beter gaat.” Dit jaar pakte hij zijn eerste nationale indoortitel bij het hinkstapspringen. “Mijn trainer zei al langer dat ik qua atletisch profiel een betere hinkstapspringer ben. Mijn snelheid bij verspringen is iets minder, maar dat maak ik met kracht goed. Bij het hinkstapspringen kan ik meer uit mijn kracht halen. Bij het NK ging het beter dan ik had verwacht. Het is niet zo dat ik alles op hinkstapspringen ga gooien, maar ik ga het wel meer doen.”

"Mijn doel is om 16 meter te springen."

De wereldtop bestormen is geen doel van de Bergenaar. “Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of het lukt om ooit bij de top acht van een eindtoernooi te komen. Ik zit er nu nog best ver vandaan. Mijn doel is om 16 meter te springen, dat is in Nederland maar één atleet (Fabian Florant, red.) gelukt. Ik zit nu op 15.67 meter, maar zie dat er verbetering inzit.”

Fabian Biondina tijdens het NK. (Foto: Rob Pauel / Orange Pictures)

Zijn eerste doel is om tijdens het EK een goede indruk achter te laten. “Er zitten sterke concurrenten bij, maar ik heb zin om te gaan stunten.” Of hij net als een debutant bij het Nederlands elftal een liedje moet zingen? “Ik weet niet of dat bij atletiek ook zo is. Als het moet, dan maar Guus Meeuwis. Ik ben toch een Brabander, hè.”