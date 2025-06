Werk aan de weg op de A59 en A50

De A59 is van negen uur dinsdagavond tot vijf uur in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Zonzeel in de richting van Breda. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit.

Ook op de A50 moet het verkeer dinsdagavond rekening houden met wegwerkzaamheden. Tussen negen uur dinsdagavond en vijf uur in de nacht van dinsdag op woensdag is de A50 afgesloten tussen knooppunt Ekkersrijt en de afrit Veghel (11) in de richting van Nijmegen.