Jonge oeverzwaluwen gedood tijdens werkzaamheden

De politie vraagt zich af wie tussen 8 en 10 juni in Deurne de nesten van oeverzwaluwen met jongen erin heeft kapotgemaakt. De diersoort is beschermd en de vogeltjes hebben het niet overleefd.

De nesten lagen in een zandberg, die is afgeschraapt met een graafmachine. Tijdens die werkzaamheden zijn de nesten ingestort.

"Alle info is welkom", zo meldt de politie. De oeverzwaluw is beschermd en komt speciaal naar de berg om te broeden. "Kent u iemand die dagelijks via de N270 van Venray naar Deurne rijdt? De berg ligt dan rechts aan de Langstraat, voorbij de bushalte", meldt de politie.

Veel vogelsoorten broeden in deze periode van het jaar. In Nederland loopt het broedseizoen officieel van 15 maart tot 15 juli.