Van schorpioenen tot cocaïne, opmerkelijke vondsten in Brabant

Medewerkers van het Jumbo-distributiecentrum in Veghel ontdekten afgelopen weekend een gekko tussen het fruit dat net was geleverd vanuit het buitenland. Het tropische diertje liftte vermoedelijk mee met de vruchten uit Zuid-Europa of Noord-Afrika. De vondst staat niet op zichzelf: van schorpioenen tot dobbelsteenslangen, Brabant blijkt vaker het eindstation voor een verrassende en soms gevaarlijke bijvangst.

Cocaïne

In april was het raak bij drie Brabantse Albert Heijn-filialen. In Best, Bavel en Eindhoven werd cocaïne aangetroffen tussen ladingen bananen. De harddrugs zaten verstopt in dozen fruit en werden vernietigd. De vondsten doen denken aan eerdere drugsincidenten. Bij een fruithandel in het Gelderse Hedel, met een vestiging in Breda, werd eerder 400 kilo cocaïne ontdekt. Dat leidde tot een grootschalig politieonderzoek. Vanaf de zomer van 2019 kregen eigenaren en (oud-)medewerkers te maken met zware bedreigingen, afpersingen en zelfs aanslagen.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

Schorpioen

Ook supermarktconcern Jumbo in Veghel kwam eerder in beeld. Bij het distributiecentrum werd ooit 44 kilo cocaïne gevonden in een container met levensmiddelen. Drie dagen later volgde nog een vondst van 40 kilo in een andere container. Ook exotische dieren duiken regelmatig op tussen de etenswaren of na een vakantie. Zo vond Michelle uit Veghel in september 2022 een levende schorpioen in haar koffer na een reis in Costa Rica. Het dier had zich ongemerkt tussen haar spullen genesteld en de oversteek naar Nederland gemaakt.

De schorpioen reisde mee vanuit Costa Rica. Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

Muurhagedis

Begin dit jaar deed een gezin uit Reek een opmerkelijke ontdekking: een muurhagedis bleek in een online besteld mandarijnenboompje uit Azië te zitten. De hagedis zat verscholen op de pot van de boom en is uiteindelijk naar het Regionaal Dierenopvangcentrum in Ravenstein gebracht, waar het dier in quarantaine werd geplaatst.

Grote verbazing na vondst exotisch dier in een Aziatische mandarijnenboom (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost).

En dan was er nog de opvallende vondst van een dobbelsteenslang in Geldrop. Liana Sijkens ontdekte het reptiel in haar woning, kort na een vakantie op Bali. Maar haar buurvrouw dacht dat de slang met háár was meegereisd vanuit Zuid-Frankrijk. Liana werd er niet koud of warm van. "Het maakt mij helemaal niet uit waar hij vandaan komt. Ik ben vooral blij dat hij weg is," zei ze destijds.