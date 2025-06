'PSV en Napoli akkoord over transfer van Noa Lang'

Noa Lang gaat PSV naar alle waarschijnlijkheid op zeer korte termijn verlaten. De Eindhovenaren en de buitenspeler hebben namelijk een akkoord bereikt met de Italiaanse kampioen Napoli, zo meldt NOS dinsdag.

De 26-jarige Lang kan een contract voor vijf jaar tekenen in Napels, waar hij zo'n 2,5 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Wat PSV ontvangt voor de transfer is onduidelijk, maar eerder werd gemeld dat Lang bij een bedrag van rond de 25 miljoen euro kon vertrekken uit Eindhoven, deze zomer.

Haat-Liefde

Lang was in Eindhoven een veelbesproken speler. De Oranje-international lag regelmatig in de clinch met de fans, maar bewees ook meermaals van grote waarde te zijn. Zo ook dit seizoen. In 29 Eredivisiewedstrijden maakte Lang elf goals en gaf hij tien assists. Met als hoogtepunt de comeback tegen Feyenoord, waarin hij tweemaal wist te scoren en een groot aandeel had in het kampioenschap van PSV dit seizoen.

Overigens is er volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wel contact tussen beide partijen, maar nog geen akkoord.