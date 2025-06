Spoedcursus moet personeelstekort oplossen, buitenbad wil snel weer open

Het buitenzwembad van Feel Fit Center in Goirle geeft spoedcursussen aan nieuwe toezichthouders om zo snel mogelijk open te kunnen. Door een personeelstekort is het zwembad gesloten en dat leidde vorig week tot boosheid bij abonnementhouders. Inmiddels hebben zes mensen zich gemeld.

Volgens woordvoerder Alex van Broekhoven was er in eerste instantie geen sprake van een personeelstekort. “Door het wegvallen van een aantal medewerkers vanwege privéomstandigheden zitten we nu met dit probleem”, vertelt hij tegen Omroep Tilburg. Van het oorspronkelijke team van zes medewerkers zijn er momenteel drie niet inzetbaar.

Via een uitzendbureau, internet en de krant probeerde het zwembad nieuwe toezichthouders te vinden. Maar dat leverde in eerste instantie niets op. Ook mag niet iedereen zomaar toezichthouder zijn. Daarvoor moet je aan bepaalde eisen voldoen: je moet minimaal 18 jaar oud zijn, een EHBO-diploma hebben en een diploma zwemmend redden.

Spoedcursus

Nadat het buitenbad vorige week aankondigde dat de deuren tot 30 juni dicht blijven, ontstond veel ophef. Maar het leidde ook tot iets positiefs: zes mensen zien het wel zitten om in Goirle aan de slag te gaan, waaronder twee beveiligers. Zij hebben nog niet de juiste papieren en dus heeft het zwembad ze maandag een spoedcursus reddend zwemmen gegeven.

Vijf van de kandidaten zijn volgens Van Broeken geslaagd, een ander moet z'n eigen zwemvaardigheid eerst verbeteren. Ook zijn niet alle kandidaten meerderjarig, waardoor ze in de toekomst alleen als hulp-toezichthouder ingezet kunnen worden. Daarnaast moeten de sollicitanten nog een EHBO-diploma halen, die cursus duurt minimaal twee dagen. Feel Fit Center is daarvan afhankelijk van een extern bedrijf.

Zwembad weer open

Het zwembad hoopt maandag 30 juni de deuren weer te openen, maar of het lukt om de roosters te vullen, is dus afwachten. Mocht dat niet volledig lukken, dan bekijkt het zwembad of het beperkt open kan gaan. "We willen zo snel mogelijk open", zegt Van Broekhoven. Mensen die ook interesse hebben om bij het zwembad te komen werken, nodigt hij van harte uit om zich aan te melden.

Compensatie

Op dit moment kunnen klanten hun buitenbad-abonnement stopzetten en het geld terugvragen. Veel boze klanten eisen echter een compensatie voor de tijdelijke sluiting, maar die komt er niet. “Als het slecht weer was geweest, had niemand iets gezegd. Een abonnement kost zo’n 50 euro. Als we dan een week dicht zijn, hebben we het over zo’n 3 euro. Dat levert alleen maar meer discussie op”, aldus Van Broeken.

Hij begrijpt de teleurstelling van de zwemmers. “We snappen dat we op dit moment de dienst niet kunnen leveren. Wie zijn aankoop wil terugdraaien, kan dat doen. We gaan de discussie daarover niet aan.”