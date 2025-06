Drukte bij afrokapper: 'Eindhoven wordt steeds internationaler'

Je zit er soms zeven tot acht uur in de kappersstoel, en toch staan ze bij de kapsalon van Kitoko Kenzi te trappelen om een afspraak te maken. Haar kapperszaak in Eindhoven is gespecialiseerd in afrohaar en het wordt drukker en drukker in de salon door het groeiende aantal expats, topvoetballers en studenten uit het buitenland. De stad wordt steeds internationaler, merkt de eigenaresse.

"Wij krijgen veel studenten uit Amerika hier die studeren bij de TU/e", zegt Kitoko tegen Studio040. "Mensen uit Afrika, Azië, steeds meer verschillende culturen. Ook PSV-speler Johan Bakayoko is hier kind aan huis."