Drukte bij kroeskapper: 'Eindhoven wordt steeds internationaler'

Je zit er soms zeven tot acht uur in de kappersstoel, en toch staan ze bij de kapsalon van Kitoko Kenzi te trappelen om een afspraak te maken. Haar kapperszaak in Eindhoven is gespecialiseerd in kroeshaar en het wordt drukker en drukker in de salon door het groeiende aantal expats, topvoetballers en studenten uit het buitenland. De stad wordt steeds internationaler, merkt de eigenaresse.

"Wij krijgen veel studenten uit Amerika hier die studeren bij de TU/e", zegt Kitoko. "Mensen uit Afrika, Azië, steeds meer verschillende culturen. Ook PSV-speler Johan Bakayoko is hier kind aan huis." Er zijn niet veel afrokappers in Eindhoven en daarom kan het lastig zijn om er één te vinden. Een man in de stoel is software engineer bij chipmachinebouwer ASML. Hij wil graag dat zijn haar netjes zit en heeft lang gezocht naar een geschikte kapsalon. Met haar lange nagels pakt Kitoko een pluk haar, om er vervolgens razendsnel een vlechtje in te maken. "Sommige klanten zitten hier urenlang", vertelt ze. "Dat is erg bijzonder, want op een gegeven moment vertrouwt de klant je en krijg je heel persoonlijke dingen te horen." Profvoetballers in de stoel

De zaak is niet alleen populair bij computerprogrammeurs, maar er zitten ook regelmatig profvoetballers. Boven de spiegels hangen shirts van voetballers die zelf in een van de kappersstoelen hebben gezeten. Patta, Vermeulen en Joosten en dus Bakayoko. Wat die Kitoko hebben toevertrouwd, wil ze niet vertellen.