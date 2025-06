Beekvlietboerderij mag tóch blijven, streep door woningbouwplannen

De Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel, een historisch pand dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst deed als gijzelaarskamp, wordt niet verkocht om appartementen te bouwen, maar blijft behouden. Wethouder Sam Goossens komt hiermee terug op zijn besluit van eind maart, toen bleek dat hij vijf tot tien appartementen wilde laten verrijzen op de plek van en rondom de boerderij.

Op 8 mei stemde de gehele gemeenteraad in met de motie van Fractie SMG om de Beekvlietboerderij en de expositie van Stichting Gijzelaarskampen en Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar te behouden. In de expositie wordt de geschiedenis van Kleinseminarie Beekvliet als gijzelaarskamp in de Tweede Wereldoorlog verteld. Ook wordt er in de boerderij burgerschapsonderwijs gegeven aan leerlingen van het nabijgelegen Gymnasium Beekvliet.

1361 handtekeningen voor behoud boerderij

Met een petitie werd in april al duidelijk dat er veel draagvlak was voor het behoud van de boerderij en de expositie. De petitie werd 1361 keer ondertekend. “Ons doel was 1276, voor elke gijzelaar één”, zei Ronel Dielissen-Kleinjans van de Stichting Gijzelaarskampen in mei. “Maar het werden er een stuk meer. Dat zegt wel iets.”

Nu ziet ook wethouder Goossens in dat het niet slim is om appartementen te bouwen op deze 'bijzondere plek met historische betekenis'. Eerder zei hij nog de zorgen van de raad te begrijpen, maar noemde hij woningbouw ‘de beste optie’.

Vrijwilligers van Stichting Gijzelaarskampen en Stichting Beekvlietboerderij reageren opgelucht. “We zijn in elk geval een stap verder en hebben de plek niet verloren”, stelde bestuurslid Dielissen-Kleinjan al rondom de raadsvergadering.