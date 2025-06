PSV-vrouwen treffen loodzware tegenstander in Champions League

De vrouwen van PSV hebben bij de loting in het Zwitserse Nyon een zware tegenstander geloot in de eerste kwalificatieronde van de UEFA Women’s Champions League. In de halve finale van hun minitoernooi neemt het team van trainer Roeland ten Berge het op tegen het Engelse Manchester United.

In de andere halve finale staan Hammarby IF (Zweden) en FC Metalist 1925 Kharkiv (Oekraïne) tegenover elkaar.

Alle duels in deze fase worden in toernooivorm afgewerkt. Per poule nemen vier teams deel aan een minitoernooi van drie dagen. Alleen de winnaar van de finale gaat door naar de derde kwalificatieronde van de Champions League. De verliezend finalist krijgt een herkansing in de tweede kwalificatieronde van de nieuw opgerichte UEFA Women’s Europa Cup. De winnaar van de troostfinale plaatst zich voor de eerste kwalificatieronde van datzelfde toernooi.

PSV, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Eredivisie, werd gekoppeld aan Manchester United, de nummer drie van Engeland. Mocht PSV winnen, dan speelt het in de finale tegen de winnaar van Hammarby IF – FC Metalist.

Derde deelname

Voor PSV is het de derde deelname aan de Champions League. In het seizoen 2020-2021 maakten de Eindhovense vrouwen hun debuut, nadat ze als koploper eindigden toen het seizoen vanwege de coronapandemie voortijdig werd beëindigd. In de zestiende finales stuitte PSV op FC Barcelona en werd in beide wedstrijden verslagen (1-4 en 1-4).

Een seizoen later plaatste PSV zich opnieuw voor de voorrondes. In de eerste ronde werd Lokomotiv Moskou met 3-1 verslagen, maar in de volgende ronde bleek Arsenal met 3-1 te sterk.