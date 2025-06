Flinke geldboetes voor leerlingen die onder invloed rijexamen deden

De twee rijschoolleerlingen die begin april positief testten op het gebruik van drugs achter het stuur bij het CBR Examencentrum in Den Bosch krijgen geldboetes van minimaal 850 euro. De leerlingen hadden 3,7 en 4,4 microgram THC, de werkzame stof in cannabis, in hun bloed terwijl maar 3 microgram THC per liter bloed is toegestaan. De andere leerlingen en de instructeur waarvan de eerste test positief uitsloeg, worden niet beboet.

Hoeveel jointjes de twee leerlingen hadden gerookt en hoe lang geleden dat was, is lastig te zeggen. Lichaamsgewicht, lengte, hoe vaak iemand cannabis gebruikt en in combinatie met welke andere middelen bepaalt allemaal hoe sterk iemand onder invloed is.