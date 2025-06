Slimme deurbelcamera handig, maar privacywet stelt grenzen

Steeds meer mensen hebben een deurbelcamera. Handig, want je kunt precies zien wie er voor de deur staat als je niet thuis bent. De beelden kunnen de politie ook helpen bij verdachte situaties, zoals bij de gewelddadige burenruzie in Bergen op Zoom, afgelopen zondag. Toch roept het gebruik van slimme deurbellen vragen op, vooral op het gebied van privacy. Wat mag nou eigenlijk wel en wat niet?

“De basisregel is: je mag niet zomaar de straat filmen”, zegt Brenno de Winter, expert op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. "Film je bezittingen van anderen of de openbare weg terwijl dit niet nodig is, dan overtreed je de privacywet." Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ben je zelf verantwoordelijk voor het goed afstellen van je camera. Die mag alleen jouw eigendommen in beeld brengen, zoals je oprit of tuin. De openbare weg of het huis van de buren filmen mag alleen als je daar een duidelijke, aantoonbare reden voor hebt.

"Je kunt niet zeggen: het mag nooit, want soms is het wel degelijk verantwoord", zegt De Winter. "Bijvoorbeeld als er veel woninginbraken in je buurt zijn. Het is altijd een afweging en soms botst de privacy van je omgeving met dit soort vormen van beveiliging."

"De postbezorger moet maar voor lief nemen dat hij overal op beeld staat."

Als je alleen je eigen terrein filmt, is er volgens De Winter niks aan de hand. "Een postbezorger moet dus maar voor lief nemen dat hij overal op beeld staat." Wel moet je volgens de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk aangeven dat er gefilmd wordt. Dat kan bijvoorbeeld met een sticker of bordje.



Ook moet je als burger opletten met het delen van gemaakte beelden, bijvoorbeeld door ze op internet te zetten. "Delen mag alleen met toestemming", zegt de deskundige. "Voor journalisten of politie geldt een andere afweging. Daarbij is het wel belangrijk dat de personen op beeld onherkenbaar zijn."

"Hoe makkelijk is het dat de politie daar zelf niks voor hoeft te doen?"