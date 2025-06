Gevonden lichaam in Leenderbos is van vermiste Annette

De politie heeft woensdagochtend een overleden persoon gevonden in het Leenderbos in Valkenswaard. Het gaat om de vermiste Annette (59). Deze ochtend vond de politie ook al een telefoon in het bos die vermoedelijk van de vermiste vrouw is.

De omstandigheden van het gevonden lichaam worden nog verder onderzocht. Een politiewoordvoerder liet dinsdag aan het einde van de ochtend weten dat er rekening wordt gehouden met zelfdoding. De hondjes van Annette zijn levend en in goede gezondheid gevonden in het bos.

Annette werd sinds zondag met haar twee hondjes vermist en de politie deelde maandag een bericht over haar vermissing. De dagen daarna is de politie samen met het Veteranen Search Team (VST) naar de vermiste vrouw op zoek gegaan. Ze werd voor het laatst gezien in de omgeving van begraafplaats De Sil in Valkenswaard. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.