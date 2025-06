Zwaan valt zichzelf dagelijks aan in bushokje, bewoners bezorgd

De dierenambulance in Den Bosch wordt platgebeld, want bewoners maken zich zorgen om zwaan Narcissus. Het dier hangt elke dag rond in een bushokje vlakbij wijk de Buitenpepers, waar hij de boel onderpoept en zijn eigen spiegelbeeld aanvalt door met zijn kop tegen het glas te slaan.

De buurt denken dat de zwaan dat doet omdat hij zijn eigen rivaal ziet in het glas, en zijn pullen (jonge zwaantjes) er tegen wil beschermen. De dierenambulance heeft een andere theorie: "Zwaan Narcissus, vernoemd naar een mythologisch figuur die verliefd was op zijn eigen spiegelbeeld, is helemaal niet boos", stellen zij. "Hij is verliefd!", schrijft de organisatie op Facebook. En wel op zichzelf. "We zijn meerdere malen bij de zwaan geweest en hebben hem langere tijd geobserveerd, hij was duidelijk niet boos", aldus de dierenambulance.

Maar de bewoners nemen geen genoegen met de uitleg. 'Hij is niet verliefd op zijn spiegelbeeld maar ziet zijn rivaal. Hij probeert zijn pullen te beschermen en dit alles geeft hem veel stress', schrijft een bezorgde bewoner op Facebook. Een andere bewoner rijdt er meerdere malen per week langs. "Het ziet er toch gek uit elke keer, zo op een stukje harde grond. Maar hij doet geen vlieg kwaad, hij ligt er wat om zich heen te turen." En een andere bewoner zegt: "Het is helemaal geen leuk verhaal, en dat zou de dierenambulance toch moeten weten." Hij zoekt constant zijn rivaal in plaats van zijn spiegelbeeld."

Foto: dierenambulance.