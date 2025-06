Opa Piet, die rapte over ‘verrekte’ mobieltjes, na kort ziekbed overleden

Rapper Lil Pete (86) , in Deurne beter bekend als Piet Willems, is maandag overleden. Dat heeft zijn kleinzoon Mick aan Omroep Brabant laten weten. Hij doopte zijn opa in 2017 om tot Lil Pete en samen maakten ze een rap over Piets grootste ergernis, die ‘irritante mobieltjes’. De video ervan werd een regelrechte hit op YouTube.

“Dat heeft toen best veel teweeg gebracht”, vertelt Mick Ramgrab trots over de video die ruim 50.000 keer werd bekeken. “Opa werd een week lang platgebeld. Hij kwam nog op het Jeugdjournaal en op straat kwamen ontzettend veel mensen naar hem toe om te zeggen hoe leuk ze het vonden. Hij is twee jaar lang heel vaak herkend.” Het leek een eenmalig rapavontuur, maar onlangs begon het bij opa Piet toch weer te kriebelen. Mick stelde daarom voor om na al die jaren een nieuw nummer te gaan maken. “'English Man', een liedje dat ook weer gaat over telefoons, maar ook over de nieuwe generatie en social media. We wilden deze keer ook nog een andere artiest vragen om eraan mee te werken”, vertelt hij.

(foto: Mixolet Cinema).

De rap en videoclip waren al deels opgenomen, toen Piets gezondheid onverwachts achteruit ging. “Hij moest geopereerd worden, maar was daar niet sterk genoeg meer voor”, zegt Mick met een brok in z’n keel. “Daarna ging het heel snel. Hij heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en is daar in zijn slaap overleden.”

“Opa wilde heel graag dat Joost Klein eraan mee zou werken."

Mick vindt het heel onwerkelijk dat zijn opa er niet meer is. Maar hij is vastberaden om het nummer en de videoclip alsnog voor hem uit te brengen. “Het wordt pittig om het zelf af te monteren, maar ik denk dat hij dat heel tof zou vinden.” Er ontbreken alleen nog wat stukken in het nummer, die Piet zelf niet meer kon inzingen. Mick hoopt dat de artiest die ze op het oog hadden het alsnog compleet kan maken. “Opa wilde heel graag dat Joost Klein eraan mee zou werken”, zegt Mick. “We kennen iemand die zijn producer kent, dus daar zijn we nu ons best voor aan het doen. Het zou een mooi eerbetoon zijn als we het nummer dan alsnog kunnen uitbrengen voor opa.” Bekijk hieronder de videoclip waar Lil Pete zeven jaar bekend mee werd: