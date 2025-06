Dodelijke schietpartij Oosterhout: drie Zweden opgepakt

Twee Zweedse mannen (24 en 28) en een 28-jarige vrouw uit Zweden zijn dinsdagnacht aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij in Oosterhout op 28 maart. Dat meldt de politie woensdagochtend.

De drie Zweedse verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met een advocaat. Het is nog niet bekend wanneer ze aan Nederland worden overgeleverd. Een man en de vrouw werden aangehouden in Zweden, de andere man in Duitsland.

Drie dodelijke slachtoffers

De schietpartij vond op 28 maart rond vier uur plaats aan de Loevensteinlaan in Oosterhout. Daarbij kwam onder andere de 32-jarige Yassin ter plekke om het leven. Iets verderop in de Sint Antoniushof werd een andere 32-jarige man beschoten. Hij werd gereanimeerd, maar hij overleed alsnog aan zijn verwondingen. Een 25-jarige man die bij Yassin in de auto zat, overleed eind maart aan zijn verwondingen.

Twee uur voor de schietpartij werd de Marokkaans-Nederlandse Yassin nog veroordeeld tot elf maanden cel voor 'intensief en in georganiseerd verband handelen in cocaïne'. Dat liet zijn advocaat begin april weten. "Dat is gewoon bizar. Ik doe hele grote strafzaken, maar dit maak je niet dagelijks mee. Als iemand zo van het leven beroofd wordt, zou het raar zijn als dat me niks deed."

Zweedse criminelen

Het is nog niet bekend hoe de Zweedse verdachten precies betrokken zijn geraakt bij de schietpartij. De politie gaf eerder aan rekening te houden met een ruzie in het criminele circuit.

Volgens Europol is er in Europa een groeiende trend waarbij jongeren online worden geronseld om, vaak over de grens, geweldmisdrijven te plegen. "De criminele netwerken misbruiken sociale media om contractaanbiedingen voor schietpartijen te plaatsen. Deze manier van werken wordt 'violence-as-a-service' (geweld-als-dienst) genoemd."