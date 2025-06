Grote zorgen om veiligheid van deze brug: 'Kind valt zo door spijlen heen'

Nog geen maand geleden werd in het centrum van Breda een nieuwe brug geopend. Een veilige oversteek over de Nieuwe Mark, maar of dat ook voor iedereen geldt, is maar de vraag. Over de veiligheid lijkt de gemeente niet bijster lang te hebben nagedacht, want kleine kinderen kunnen zo door de spijlen aan de zijkant heen vallen, vrezen bezorgde inwoners.

Een paar jaar geleden is de Mark doorgetrokken, zodat de singel dwars door het centrum loopt en de haven verbindt met de singels. Als sluitstuk van het project werd begin deze maand de nieuwe Tolbrug geopend. Die had een prijskaartje van 125.000 euro, maar tel daar nog maar wat bij op. Want de brug moet waarschijnlijk worden aangepast.

“Je hoeft er maar langs te lopen om te zien dat de spijlen wel erg ver uit elkaar staan”, zegt SP-raadslid Olaf - met de toepasselijke achternaam - van der Bruggen. Hij kreeg de afgelopen weken meerdere berichten van mensen die zich zorgen maakten en besloot zelf een kijkje te gaan nemen. "Ik zag het al gelijk, maar heb mijn rolmeetlat er eens bijgepakt. De breedte tussen de spijlen is veertig centimeter en de leuning is een meter hoog. Daar past gewoon een kind doorheen."

"Bijzonder knullig dat je van tevoren niet goed nagedacht hebt over de veiligheid."

Tot nu toe is het al die weken goed gegaan, maar Van der Bruggen vreest dat het een keer goed misgaat als de brug niet wordt aangepast. "Ik heb gelukkig nog niet gehoord dat het is gebeurd, maar alles wat kan gebeuren zal gebeuren." Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil van het gemeentebestuur weten of er van tevoren wel is nagedacht over de veiligheid en of de brug alsnog aangepast wordt.

De spijlen van de brug staan ruim 40 centimeter uit elkaar (Foto's: SP Breda).