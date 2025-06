Doelman Jong Oranje blonk bij VV Heeswijk niet alleen uit onder de lat

Het gaat hard met de carrière van Robin Roefs. De 22-jarige Heeswijker speelt woensdagavond met Jong Oranje de halve finale van het EK tegen Jong Engeland. Daarnaast komt de naam Roefs regelmatig voorbij in het nieuws vanwege belangstelling van onder andere PSV en Ajax. Maar hoe was de 1.93 meter lange keeper vroeger bij zijn club VV Heeswijk? “Hij was zo’n talentvolle voetballer, dat we het jammer vonden dat hij wilde gaan keepen”, zegt zijn voormalig trainer Antoine van Helvoort.

Antoine van Helvoort trainde de F1, E3 en E1 waar Robin onderdeel van uitmaakte. “Het was duidelijk dat hij een heel talentvolle voetballer was. Robin koos al snel voor het keepen en dat vonden we in eerste instantie jammer. De beste speler onder de lat zetten, waren we niet gewend. Robin heeft toen om en om gevoetbald en gekeept. In de E3 werden we kampioen en in de E1 werden we zowel voor de winter als daarna ongeslagen kampioen met het hele jaar maar tien goals tegen. NEC toonde toen al snel belangstelling.”

Bij de mini’s van VV Heeswijk was Mayk van Driel de trainer. “Robin stak letterlijk met kop en schouders boven de rest uit, volgens mij had hij al schoenmaat 42 toen hij 6 jaar was. Maar hij kon ook heel goed voetballen. Ik weet nog dat zijn moeder een jaar later bij de club aangaf dat Robin wilde keepen. Hij zat toen niet meer in mijn team, maar ik zag wel dat hij de penalty’s na een wedstrijd met zijn reflexen allemaal pakte. Links en rechts duiken en links en rechts schieten, het maakte niks uit voor hem.”

De zoon van Antoine, Jens, voetbalde in die jaren samen met Robin. “Een heel rustige jongen, maar een echte winnaar. Hij was zo gedreven en talentvol en had alles over voor de sport.” Als Jong Oranje de finale haalt, dan reist Jens af naar Slowakije.

Mayk van Driel is ook onder de indruk van Robin, die al in het laatste jaar van de basisschool naar de jeugdopleiding van NEC vertrok. Daar is hij sinds dit seizoen de vaste doelman. Zijn goede spel leverde hem een plek op in de EK-selectie van Jong Oranje en daar is hij door de blessure van AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro basisspeler. “Het is leuk om te zien hoe er positief over hem wordt geschreven en gesproken. Dat zal ook weleens anders zijn, maar Robin zit zo in elkaar dat hij daar tegen kan.”

Hij ziet dan ook een rooskleurige toekomst weggelegd voor de jeugdinternational. “Bij NEC is hij redelijk zeker van z’n plek, dus of hij al moet vertrekken, weet ik niet. Maar bij een Nederlandse topclub praat je over andere salarissen, dan is het moeilijk om nee te zeggen. Ik denk echt dat hij de capaciteiten ervoor heeft. Eerst maar eens het EK, het zou mooi zijn als ze de finale weten te halen.”