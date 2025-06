100 miljoen euro extra voor aanpak gebied rond A59

Er gaat veel meer geld naar de aanpak van het gebied rond de A59. Provinciale Staten en de gemeenteraden van Waalwijk en Heusden hebben daar deze week mee ingestemd. Dat betekent dat er in totaal 98 miljoen extra beschikbaar komt, bovenop de 118,6 miljoen die al voor het project was uitgetrokken.

Dat extra geld is volgens de provincie nodig omdat de kosten van het project door jarenlange vertraging fors zijn opgelopen. De Brabantse politiek stelde het plan in 2018 al vast. Meerdere organisaties en omwonenden maakten om uiteenlopende redenen bezwaar en dienden een beroep in bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Pas in februari van dit jaar gaf de hoogste rechter groen licht.

Vorige maand namen Provinciale Staten een voorstel aan om aan het Rijk te vragen om ook bij te dragen aan de extra kosten. Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) van Verkeer heeft dat inmiddels gedaan. In een brief vraagt hij het Rijk om de helft (zo'n 20 miljoen) van de kosten van de provincie over te nemen.

Grote stap vooruit

Gedeputeerde Wilma Dirken (VVD) van Ruimte is tevreden. "We kunnen nu een grote stap voorwaarts zetten. Dit plan gaat echt ergens over. Het omhelst woningbouw, leefbaarheid, natuur en bescherming tegen hoogwater", zegt Dirken vrijdag. Als het goed is, kan het project in augustus echt beginnen.

Over één deel van de plannen is nog discussie. Provinciale Staten willen dat de provincie zich inzet voor het behoud van een oude, niet meer in gebruik zijnde spoorbrug. In het plan staat dat die plaats moet maken voor een nieuwe fietsbrug. De gedeputeerde heeft toegezegd daarnaar te kijken, maar gaf aan dat dat niet betekent dat de brug mag blijven. "We zoeken naar mogelijkheden, maar in een plan waarin zoveel met elkaar samenhangt zijn die mogelijkheden beperkt."

In de onderstaande video wordt uitgelegd wat de plannen voor de A59 precies inhouden: