Te koop: zes huizen in straat van dodelijke schietpartij Oosterhout

Een ‘gewilde nieuwbouwwijk’, ‘een fijne locatie in Oosterhout’ en ‘klaar voor de wereld van morgen’. Zo worden zes koopwoningen in de Loevensteinlaan in Oosterhout aangeprezen door makelaars. Opmerkelijk, want eind maart vond er nog een dodelijke schietpartij plaats in die straat. Vertrekken de bewoners daarom of is er iets anders aan de hand?

Op klaarlichte dag vielen eind maart schoten op de Loevensteinlaan in Oosterhout. Een Turkse en Marokkaanse Nederlander (32), de laatste was net veroordeeld tot elf maanden cel voor drugshandel, komen om het leven. Een 25-jarige man van Marokkaans-Nederlandse afkomst overlijdt enige tijd later aan de verwondingen die hij opliep.

Het zorgde voor een grote schok in de buurt. Daarom investeerde de gemeente Oosterhout de afgelopen tijd flink om de rust in de wijk Slotjes-Midden te laten terugkeren. Zo sprak burgemeester Gerdo van Grootheest met buurtbewoners en ging hij langs bij de verschillende moskeeën waar de slachtoffers kwamen. Ook reed een wijkmakelaar met een bakfiets door de buurt, om in gesprek te gaan met omwonenden.

Ondanks die investering in de leefbaarheid in de wijk, staan sinds zeven weken maar liefst zes woningen in de Oosterhoutse straat te koop. Dat is te zien op huizensite Funda. Of de bewoners vertrekken om de dodelijke schietpartij, daar valt over te speculeren. “De gemeente heeft vanzelfsprekend geen inzicht in de motieven van individuele huiseigenaren in deze wijk en waarom ze willen verhuizen”, laat burgemeester Van Grootheest weten.

“De verhuizing heeft niets met de schietpartij in de buurt te maken”, laat een bewoner van een hoekwoning in de Loevensteinlaan weten. Zijn twee-onder-een-kapwoning wordt sinds 2 mei te koop aangeboden door Klijsen Makelaars en Adviseurs. Omdat de bewoners elders een passende bedrijfswoning vonden, hebben zij hun huis in de Loevensteinlaan in de verkoop gedaan. Ook de buren, waar de rolluiken omlaag zijn, hebben een 'te koop'-bord in de voortuin staan.

"De reden van verkoop is privé."

Een moderne tussenwoning met zonnige tuin op het zuiden, kwam eveneens in mei in de verkoop. Die is binnen een maand onder voorbehoud verkocht. Eerder kreeg KIN Makelaars Dongen al de opdracht om het huis te verkopen, maar de makelaar wil niet zeggen hoeveel eerder en of de verkoop verband houdt met de dodelijke schietpartij van eind maart. “Dat is privé.” De bewoners waren woensdagmiddag niet thuis.

Bij een twee-onder-een-kapwoning in de Loevensteinlaan in Oosterhout, hebben beide bewoners hun huis in de verkoop staan (foto: Niek de Bruijn)

Een paar deuren verder staat ook een huis te koop. "Wij hebben anderhalf jaar geleden al een nieuw huis gekocht", vertelt de bewoonster, die wat rommelt met haar sleutels. De schietpartij in haar straat is dus niet de reden geweest om te verhuizen, benadrukt ze. Van de Water Makelaars Breda verkoopt twee woningen in de straat. De makelaar kon nog niet vertellen sinds wanneer de huizen in de verkoop staan en wat de reden hiervan is. Ook de bewoners hebben niet gereageerd, aangezien zij woensdagmiddag niet thuis waren. Op Funda worden beide woningen overigens pas sinds twee weken aangeboden. Inmiddels is er ook een doorbraak in de zaak. Dinsdagnacht werden twee Zweedse mannen (24 en 28) en een 28-jarige vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij, meldt de politie woensdagochtend. De drie Zweedse verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met een advocaat. Het is nog niet bekend wanneer ze aan Nederland worden overgeleverd.