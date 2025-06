Mogelijk toch zon- en windparken op locaties die eerder afvielen

De 21 gemeenten die samenwerken in de Metropoolregio Eindhoven lopen flink achter op de plannen waarbij energie milieuvriendelijker moet worden opgewekt. De gemeenten moeten harde keuzes maken en daarom worden locaties die eerder zijn afgevallen voor zon- of windparken opnieuw tegen het licht gehouden.

De achterstand komt met name door twee ontwikkelingen die buiten de macht van de gemeenten liggen. Zo vallen veel mogelijke locaties voor windmolens af, omdat ze in de buurt van vliegbases van Defensie zitten. Een andere reden is een richtlijn van de provincie, waardoor het moeilijk is om zonneparken aan te leggen op landbouwgrond. Dat zegt Rik Thijs, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg van de Metropoolregio Eindhoven.

Thijs zegt dat de gemeenten zichzelf als doel hebben gesteld om in 2030 zo’n 2 terrawatt aan duurzame energie op te wekken. De gemeenten komen nu waarschijnlijk op ongeveer 1,2 terrawatt uit, maar er zit nog speling in wat er nog gehaald kan worden.

Door de vliegbases en regels over zonneparken is het voor de gemeenten lastig om plekken te vinden waar op een grootschalige manier energie kan worden opgewekt. Wel werken de gemeenten nog aan projecten op kleinere schaal, zoals het stimuleren van zonnepanelen op daken. Ook denken de gemeenten mee over hoe energie bespaard kan worden.

Nieuwe gemeenteraden

In de aanloop naar de huidige plannen voor de energietransitie zijn verschillende locaties afgevallen vanwege bijvoorbeeld een gebrek aan draagvlak in de omgeving of omdat de plannen zakelijk gezien niet goed in elkaar zaten. “We moeten goed kijken naar wat er eerder is weggestreept en kijken wat er nu alsnog kan”, zegt Thijs.

Na de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2026, wordt er gewerkt aan een nieuwe energiestrategie. Dan wordt ook duidelijk welke locaties opnieuw tegen het licht gehouden worden en waar er mogelijk toch grote windparken of zonneparken komen.