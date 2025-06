Helft nieuwbouwwijk mag niet bewoond worden door stikstofregels

In Gilze en Rijen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van nieuwbouwwijk 'Tussen de Leijen'. Toch mag de helft van de woningen voorlopig niet bewoond worden. De reden: de verwachte stikstofuitstoot van auto’s van toekomstige bewoners overschrijdt de toegestane normen en is daarmee schadelijk voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Alleen de provincie kan hiervoor een natuurvergunning afgeven, maar die ligt nog niet op tafel.

Toch ligt het project niet stil. De voorbereidende werkzaamheden, zoals de grond bouwrijp maken, zijn in volle gang. "Een aannemer legt in opdracht van de gemeente nu de (bouw)wegen, riolering en waterpartijen aan", zegt een gemeentewoordvoerder. "Voor de werkzaamheden die nu plaatsvinden is geen vergunning nodig."

In 2029 moeten er in 'Tussen de Leijen' 375 woningen staan. Op dit moment mogen slechts 175 woningen in het noordelijke deel van de wijk daadwerkelijk bewoond worden. De overige 200 woningen in het zuidelijke gedeelte mogen pas gebouwd én betrokken worden zodra er een oplossing is gevonden voor de stikstofproblematiek.

Nieuwe stikstofberekeningen

De eerste woningen worden vanaf begin 2027 opgeleverd. Ontwikkelaar Ballast Nedam is al begonnen met de verkoop en bereidt de vergunningsaanvraag voor de daadwerkelijke woningbouw voor. Niet alles loopt dus echter volgens planning.

In mei ontdekte de gemeente na nieuwe stikstofberekeningen dat de totale uitstoot van toekomstige bewoners te hoog uitvalt. Elektrisch bouwen helpt, maar de stikstofuitstoot van het dagelijks verkeer van bewoners en bezoekers blijft het knelpunt. Dat komt door het zuidelijke deel van de wijk, met 200 extra woningen. "Je kunt mensen niet verplichten om een Tesla te kopen", zegt wethouder Corné Machielsen tegen NRC. "Als zoiets had gekund, dan hadden we dat wel gedaan."

Opmerkelijk

De situatie is opmerkelijk: er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van huizen die voorlopig niet bewoond mogen worden. Toch zal het volgens projectleider Paul Kieboom niet zo ver komen dat er echt huizen gebouwd worden die leeg blijven. "Bouwers zullen niet snel aan de slag gaan met woningen die ze niet kunnen verkopen omdat er niemand in mag wonen", zegt hij in NRC. De belangstelling is er in ieder geval wel: een informatieavond trok zo’n driehonderd geïnteresseerden, die zich graag wilden intekenen voor een woning.

Omdat de voorbereidende werkzaamheden geen vergunning vereisen, is besloten om ook in het zuidelijke deel alvast leidingen en kabels aan te leggen. De verwachting is dat daar uiteindelijk tóch woningen zullen komen. Toch is dat geen garantie en het zou kunnen dat bewoners van het noordelijke deel straks uitkijken op een braakliggend terrein. "Dan is dat maar zo", zegt wethouder Machielsen nuchter. "Als we op dit soort locaties al niet meer kunnen bouwen, dan kunnen we de woningbouwopgave in Nederland echt wel vergeten."

Geen beslissingsbevoegdheid

De provincie Noord-Brabant verstrekt op dit moment nauwelijks nog natuurvergunningen. Veel bouw- en wegenprojecten zitten daardoor muurvast. Gemeenten hebben hierin geen beslissingsbevoegdheid. "Voor de 200 woningen in de zuidelijke helft gaan we op zoek naar oplossingen", zegt de gemeentewoordvoerder. "Tot die tijd wordt de grond nog niet verkocht." Wethouder Machielsen hoopt op duidelijkere regels en meer ruimte om stikstof te compenseren, bijvoorbeeld via het opkopen van boerderijen of bedrijven, of een soepelere rekenmethode voor stikstofuitstoot.