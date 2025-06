Dode kat in water gevonden met zware halter aan nek

In het water aan de Welschapsedijk in Eindhoven is woensdag een schokkende vondst gedaan. Er werd een rugzak gevonden met daarin het lichaampje van een witte kat. Aan de nek van het dier zat met een touw een halter van vijf kilo vastgemaakt. De politie onderzoekt de mogelijke dierenmishandeling.

De witte kat werd in een rode rugzak gevonden in het water bij een jachtvereniging. Verdere details over de vondst van het dier ontbreken nog. De dierenpolitie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.