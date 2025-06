Vliegtuigspotter mist Trumps vliegtuig: ‘Ik stond bij de verkeerde baan'

Hij was speciaal voor Trumps vliegtuig, de Air Force One, met telelens en al naar Schiphol gekomen. Vliegtuigspotter Storm Idema (22) uit Alphen droomde ervan om het vliegtuig op de foto te zetten, maar dat bleek nog niet zo makkelijk. "Het is niet mijn schuld."

Het is toch een speciale week voor de Nederlandse vliegtuigspotters. Want áls de president van de Verenigde Staten op Schiphol landt, dan wil je zijn vliegmobiel natuurlijk zo goed mogelijk zien. Samen met nog zo'n honderd andere luchtvaartliefhebbers bivakkeerde Storm daarom de afgelopen dagen in de buurt van Schiphol, om al het vliegend schoon op de foto te zetten. Maar die Amerikaanse beauty kieken, dat bleek toch wel erg lastig. "Wacht even, hoor ik nou teleurstelling in je stem?", zegt een verschrokken Ronny Balk in zijn radioprogramma Afslag Zuid. Zelf is hij ook dol op vliegtuigen, dus hij leeft al dagen met Storm mee. "Ja, je hoort het goed", reageert Storm verslagen. "Ik heb hem helaas niet op de foto kunnen zetten met de take-off."

Hoe kán dat toch? Nou, dat heeft puur met veiligheid te maken. Trump, de president van de Verenigde Staten, is misschien wel het belangrijkste staatshoofd voor de NAVO. Amerika staat veel geld af en is een van de grootste spelers op het politieke wereldtoernooi, dus er moet kosten wat het kost worden voorkomen dat hem iets overkomt. Op welke baan zal hij landen? En in welke auto's stapt hij daarna? Zolang niemand dat zo snel weet, kan er ook niemand met kwade bedoelingen op inspelen.

"En toen was ie weg."

Maar dus ook geen vliegtuigspotters. Hoewel het op de Kaagbaan een komen en gaan was van regeringsvliegtuigen op woensdag, bleek op het laatste moment dat Trump toch van een andere baan zou vertrekken. "Het is dus niet mijn schuld, ik geef de schuld aan de busmaatschappij. Ik stond al sinds drie uur op Schiphol en heb misschien drie kwartier op de bus gewacht. En toen was ie weg." Hetzelfde verhaal overkwam Storm dinsdag ook al, toen hij wederom bij de verkeerde baan bleek te staan. Gelukkig heeft hij toen nog een foto van veraf kunnen maken. "Ik heb hem wel op de foto, maar niet helemaal zoals ik het had gewild", vertelt hij met teleurstelling in zijn stem. Alleen laat hij zich er niet door uit het veld slaan. "Ik geef de dag nog steeds een 8", zegt hij. "Ik heb met heel wat mensen kunnen praten en toestellen kunnen zien. Dus is mijn doel toch wel geslaagd."

De foto van de Air Force One die Storm liever zelf had gemaakt (Foto: ANP)