Bestelbus ramt verkeersbord en eindigt in de sloot, bestuurder gewond

Een bestelbus is woensdagavond in de sloot beland na een botsing met een betonnen blok en een verkeersbord op de N277 bij Reek. De wagen raakte ook nog een vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De auto botste eerst met een betonnen blok in de berm en reed vervolgens een verkeersbord omver. Daarna schampte de bestelbus ook nog een vrachtwagen. De wagen kwam uiteindelijk in de sloot langs de Elstraat terecht. De bestelbus raakte zwaar beschadigd. De vrachtwagen liep amper schade op. Een rijstrook richting Zeeland was tijdelijk afgesloten na het ongeval. Het verkeer werd omgeleid.