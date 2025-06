Politie kan er door foutgeparkeerde fietsen niet door: 'Last van'

Hulpdiensten in Tilburg lopen soms vertraging op omdat ze er niet door kunnen vanwege foutgeparkeerde fietsen. Het Pieter Vreedeplein in de binnenstad is zo'n hotspot. De fietsen staan daar in de weg op plekken waar ze niet horen. De politie kan er geregeld moeilijk langs.

In de binnenstad mag je niet zomaar overal je fiets stallen. Hier zijn speciale fietsenrekken of fietsenstallingen voor. Toch komt het vaak voor dat er tijdens bijvoorbeeld stapavonden of evenementen fietsen in de weg staan.

“We herkennen enkele hotspots waar veel fietsen ‘wild’ worden geparkeerd en waarbij calamiteitenroutes worden geblokkeerd”, vertelt de gemeente aan Omroep Tilburg. “Hulpdiensten worden vertraagd omdat ze moeten uitstappen en de fietsen zelf moeten verplaatsen.”

De politie herkent zich in de uitspraak van de gemeente. "Met busjes kunnen we er inderdaad moeilijk langs omdat fietsen kriskras over het plein staan", bevestigt een woordvoerder aan Omroep Brabant. "Agenten op de fiets of met de auto hebben er minder last van omdat ze wendbaarder zijn."

De brandweer herkent zich niet in het fietsenprobleem. Dat zou kunnen komen omdat zij minder vaak tijdens drukke uitgaansavonden in de binnenstad hoeven zijn dan de politie.

Maatregelen

De gemeente neemt nu maatregelen. “Los van het weghalen van foutgeparkeerde fietsen, zetten we in op extra fietsparkeerplekken." Ook voerde de gemeente onlangs een proef met een lichtprojectie op het Pieter Vreedeplein uit. Op de projectie stond groot: ‘deze weg vrijhouden voor noodgevallen’.