Naait 'm, aon de kaant of opzij k*t, Frans is een hit met z'n dialectkaart

Wist je dat Brabantse dialecten van Helmond tot Roosendaal verschillen? En dat als de zeespiegel met vijf meter zou stijgen, de helft van onze provincie onder water ligt? Nee? Nou, Frans van der Vleuten uit Tilburg wel. Hij ontwerpt kaarten met feitjes en weetjes over Nederland en Brabant. In radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant licht hij vanaf donderdag elke twee weken de opvallendste feitjes toe.

En dat zijn er een hoop, weet Frans, die met zijn kaartjes op Instagram inmiddels een hit is. "Van Brabant tot Groningen, en van Zeeland tot de kop van Noord-Holland. Echt overal is de uitspraak anders." Maar ook binnen Brabant hebben we verschillende woorden voor bepaalde dingen.

"En nog een hele mooie is de uitspraak van dennenappel", gaat Frans verder. "Daar zijn maar liefst zes namen voor in Brabant. Zo zeggen ze in Goirle 'mastappel', in Hilvarenbeek 'mastenbol' en rondom Eindhoven 'dennekroot'."

Heel zijn leven houdt de Tilburger al van kaarten. "Ik las vroeger geen boeken, maar tuurde voortdurend in de atlas. Toen tijdens de coronapandemie iedereen een nieuwe hobby moest zoeken, ging ik dit doen. Ik startte met het bijhouden en in kaart brengen van coronagevallen. Zo is het uitgelopen op wat ik vandaag de dag doe."

In het begin verbaasde het Frans, die ook kaartenmaker van beroep is, heel erg hoeveel verschillende uitspraken er per provincie zijn. "We hebben een heel divers landje." En die verbazing is volgens Frans juist de reden van zijn succes. "De reactie die ik het vaakst krijg is: 'Noemen ze dit anders in de rest van Nederland?", sluit hij af.