Dit kun je doen om een plaag van de processierups te voorkomen

Het is niet van veel mensen het lievelingsdier: de eikenprocessierups. Maar daar trekt het diertje zich niks van aan, want het is weer bezig met een opmars. De provincie komt daarom donderdag met maatregelen, in de hoop dat de rups over een tijdje niet weer in elke eik zit, zoals vijf jaar geleden.

De rups, die honderdduizenden piepkleine brandharen op zijn rug heeft, kan bij mensen zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritaties aan de ogen en luchtwegen. Om van het diertje af te komen, adviseert de provincie gemeenten daarom massaal nestkasten ophangen voor mezen. De eikenprocessierups is hun lievelingseten, waardoor de rups langzaam maar zeker verdwijnt. Eerder hingen gemeenten al vleermuiskasten op om diezelfde reden.

Lekker! (foto: provincie).

Een ander advies van de provincie is het ophangen van bloemenwanden. "Zaai wanden in met bloemen. Daar komen natuurlijke vijanden van de rups op af, zoals de kever", licht de provincie toe. Het doel van deze maatregelen? "Minder rupsen in de buurt, meer bestrijden met vogels en minder met gif."

"Als je met pesticide spuit, is het net alsof je met hagel schiet", gaat de woordvoerder van de provincie verder. "Je maakt niet alleen de eikenprocessierups dood, maar ook al het andere leven in de natuur." Geen piek

Een echte piek is er nu nog niet. "Maar dat willen we graag zo houden. De maatregelen zijn dus preventief." Of er binnenkort ook echt overal nestkasten en bloemenwanden hangen, is nog maar de vraag: het advies moet eerst worden opgevolgd. "Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door nestkasten voor mezen of bloemenwanden op te hangen." Zelf een nest weghalen is niet aan te bevelen, omdat de brandharen dan juist worden verspreid. De meeste gemeenten vragen hun inwoners om de nesten te melden, zodat die met professionele apparatuur kunnen worden weggezogen. Meer rupsen door warmte

Door het warme en droge voorjaar zijn de rupsen al eind maart uit hun eitjes gekropen. De rupsen leven van de bladeren van eikenbomen, waar ze hun nesten hebben onderaan de stam van de boom. De grijze rupsen, die later in het seizoen oranje of rode stippen krijgen, verplaatsen zich in een lange rij, vandaar de verwijzing naar een processie. Niet van alle processierupsen krijg je trouwens jeuk. De rupsen vervellen vijf keer, pas bij de derde keer ontwikkelt hij de brandhaartjes die voor overlast zorgen.