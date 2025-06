Huisartsen via TikTok ten strijde: 'Niet alle gevoelens zijn stoornissen'

Je dokter op TikTok. In Oosterhout en omstreken doen ze het. Omdat steeds meer jongeren met zorgvragen aankloppen bij de huisarts en medische informatie die zij online vinden niet altijd klopt, maakt Zorggroep Regio Oosterhout& Omstreken (Zorroo) nu inhoudelijke TikToks op het kanaal 'Mijn Hoofd Vandaag'. “Een video met je eigen huisarts voelt vertrouwd en maakt het realistischer.”

“We schrokken van het aantal jongeren dat met zorgvragen aanklopt bij de huisarts of psychiater”, vertelt Kristy van der Staal, manager GGZ bij Zorroo. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van zo'n 70 huisartsen. Zorgprofessionals zien sinds halverwege 2023 steeds vaker jongeren en jongvolwassenen op spreekuur verschijnen met vragen over concentratieproblemen, angstklachten, eetproblemen, somberheid en voornamelijk ADHD- en autismediagnoses.

Aan de ene kant is Bas van Bavel van huisartsenpraktijk Mosa uit Raamsdonksveer blij met het aantal jongeren en jongvolwassenen dat met zorgvragen bij hem aanklopt. “Anders kunnen we geen hulp bieden.” Maar vanwege de medische desinformatie op social media, krijgt hij ook veel vragen die hij makkelijk kan ontkrachten.

Dit soort onderwerpen behandelt Van Bavel nu samen met andere zorgprofessionals uit de regio op het TikTok-kanaal ‘Mijn Hoofd Vandaag’. Het account, dat inmiddels 18 video’s telt, is een pilot van Zorroo. De zorggroep werkt hiervoor samen met onder meer zorgverzekeraars VGZ en CZ. Over een jaar wordt geëvalueerd of en hoe het kanaal verder gaat.

In de korte en bondige video’s op ‘Mijn Hoofd Vandaag’, waarvan één over autisme al meer dan 91.500 keer is bekeken, staan met name mentale problemen centraal. “We maken deze video’s, zodat jongeren met serieuze klachten niet te laat aan de bel trekken en hopelijk sneller naar de huisarts gaan”, zegt Van der Staal. “Serieuze angstklachten kunnen namelijk symptomen van een depressie zijn.”

Maar de informatieve video’s bieden ook geruststelling, benadrukt ze. De video’s laten het verschil zien tussen normale emoties en serieuze klachten, vult Van Bavel aan. “Sommige emoties mag je voelen, die zijn normaal in het leven. Er zit niet altijd een diagnose aan vast.”