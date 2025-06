Verbod om water uit sloten te gebruiken in grote delen van Brabant

Door aanhoudende droogte en dalende waterstanden breiden Brabantse waterschappen het onttrekkingsverbod deze week verder uit. In steeds meer gebieden is het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken voor het besproeien van akkers en sportvelden. De maatregel is nodig om de waterkwaliteit te beschermen en schade aan natuur te beperken, aldus de waterschappen.

Sinds begin februari valt er minder regen dan gemiddeld en dat zorgt voor problemen met het waterpeil. Veel beken en sloten in Brabant zijn afhankelijk van neerslag. Als de regen uitblijft en de tempratuur stijgt, zakt het waterpeil in beken en sloten in rap tempo. Verschillende Brabantse waterschappen namen de afgelopen maanden al maatregelen. Zo gold er in stroomgebieden van waterschap De Dommel en waterschap Brabantse Delta een onttrekkingsverbod en mocht er geen oppervlaktewater worden gebruikt om tuinen, sportvelden en akkers te besproeien.

De komende weken wordt er opnieuw veel zon en weinig neerslag voorspeld. Dat is fijn voor wie een terrasje wil pakken, maar ongunstig voor de natuur. Als het waterpeil daalt, neemt de stroming af en wordt de waterkwaliteit slechter. Dit heeft gevolgen voor dieren en planten in en rond het water. Om dat te voorkomen, nemen de waterschappen nieuwe maatregelen. Sinds donderdag geldt er een onttrekkingsverbod voor het hele Dommelgebied. Ook in de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam van waterschap Aa en Maas mag geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Waterschap Brabantse Delta breidde het gebied waar het verbod geldt woensdag al uit. Ook in delen van waterschap Rivierenland is het sinds woensdag verboden om water uit sloten te gebruiken voor het sproeien.

Wat is een onttrekkingsverbod? Bij een onttrekkingsverbod mag sloot- of beekwater niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater mag bij een onttrekkingsverbod wel.

"Het neerslagtekort in Nederland is eind juni opgelopen tot het niveau van het record droog jaar 1976. Een onttrekkingsverbod helpt om de waterkwaliteit zo veel als mogelijk is op peil te houden en planten en dieren in en rond het water te beschermen. Het is nu extra belangrijk om het water dat er is, vast te houden", stelt waterschap De Dommel. Volgens Mado Ruijs van waterschap De Dommel heeft het natte najaar ervoor gezorgd dat de droogte niet eerder toesloeg. "Het Dommelgebied kwam 'nat de winter uit': Hoge grondwaterstanden en hele natte bodems na alle regen van 2024. Beken en sloten waren gevuld. Ook afgelopen januari viel nog veel regen. Daarna sloeg het weer om. Zonder deze natte uitgangssituatie had de droogte waarschijnlijk al eerder toegeslagen."