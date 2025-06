Gewapende beroving op straat, agenten doorzoeken park

Aan de Mascagnistraat in Tilburg is iemand donderdagmiddag rond kwart over twaalf op straat beroofd. De dader zou volgens het slachtoffer een wapen bij zich hebben gehad. Agenten met kogelwerende vesten gingen direct na de overval in het Midden-Brabantpark op zoek naar de dader.

Het slachtoffer is niet gewond geraakt bij de beroving. Of het om een man of vrouw gaat, wil de politie niet zeggen. Het is ook niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

Politiehond

Bij de actie in het park werd ook een politiehond ingezet. Agenten met kogelwerende vesten waren in het park op zoek naar sporen. Het is niet duidelijk of de politie de zoekactie is gestopt, omdat de verdachte gevonden is. De man die wordt gezocht, is rond de 20 jaar, draagt een donker windjack met capuchon en versleten, blauwe trainingsbroek. De politie heeft een Burgernetmelding verstuurd en vraagt mensen zich te melden als zij de verdachte zien.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink