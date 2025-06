Mogelijk urenlang geen stroom door vol net: 'Slecht voor vestigingsklimaat'

Ondernemers maken zich grote zorgen over mogelijk urenlange stroomuitval komende winter in delen van Brabant. Deze bewuste stroomuitval is een noodmaatregel van netbeheerder Enexis. Het bedrijf heeft plannen om delen van vier hoogspanningsstations in Brabant op piekmomenten tijdelijk uit te zetten, om grote schade aan het station en de kabels te voorkomen. Dit werd bekend na vragen van Omroep Brabant. “Het vestigingsklimaat in Nederland wordt er zo niet beter op", zegt Jan van Mourik van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. "Dat is onze grootste zorg.”

Het energieprobleem moet landelijk worden aangepakt, vindt Jan van Mourik van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. “We willen van het gas af. Het is raar dat je dat landelijk niet beter regisseert dan nu het geval is. Dat is de opdracht aan de regering, maar we hebben nu geen regering. Toch moeten we echt aan de bak met ons energiebeleid.”

De netbeheerder moet steeds vaker verregaande maatregelen nemen om het bomvolle elektriciteitsnetwerk draaiende te houden. Bij een bewuste stroomuitval zitten zeker duizenden mensen meerdere uren zonder stroom. Met alle gevolgen van dien. Ook bedrijven worden dan getroffen. Internet ligt er dan uit, liften werken niet meer en koelkasten staan uit. In winkels werken pinapparaten en kassa's niet meer. Ook is er geen warm water.

Het is een maatregel die gevoelig ligt. Geen enkel bedrijf wil er iets over zeggen volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. “Dan ziet je concurrentie dat je een stroomtekort krijgt", zegt woordvoerder Van Mourik. "Het is concurrentiegevoelige informatie die bedrijven over het algemeen niet snel naar buiten brengen. Dus dat gaat hem niet worden.” De werkgeversorganisatie wil dan ook met Enexis aan tafel om over de maatregel voor deze Brabantse bedrijven te praten.

De provincie zit al wel met Enexis aan tafel. “De huidige Brabantse maatschappij en economie hebben behoefte aan een betrouwbaar en stabiel energienetwerk", zegt provinciebestuurder Bas Maes voor Klimaat en Energie. "Zodat mensen in Brabant kunnen blijven wonen en werken.”

Het voorkomen van stroomuitval staat hoog op de agenda. “Het vraagt om verdergaande samenwerking tussen alle partijen. Overheden kunnen daartoe procedures versnellen.”

De Consumentenbond snapt dat Enexis vergaande maatregelen moet nemen. "Het lijkt erop dat ze alles doen om te voorkomen dat mensen zonder stroom komen te zitten, maar dat zij dat ook niet honderd procent in eigen hand hebben", zegt een woordvoerder.

"Het is al lange tijd duidelijk dat het net overbelast is. Dat komt doordat er niet op tijd en voldoende geïnvesteerd is in de verzwaring van het net. Daar plukken we nu met z’n allen de zure vruchten van.”

Kerstlampjes bij Coppelmans

De Consumentenbond geeft aan dat er voor consumenten compensatieregelingen zijn als de stroom langer dan vier uur uitvalt. “Dat is geen groot bedrag.” Bedrijven kunnen naast compensatie ook een schadevergoeding krijgen.

Ondertussen zijn er ook bedrijven in onze provincie die zoeken naar andere oplossingen. Zo is bij koel- en vriesopslag Van Acht Logistics in Veghel een oplossing bedacht met een groot energieopslagsysteem. Opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in batterijen en op een later moment gebruikt.

Ook bij het nieuwe tuincentrum Coppelmans in Veldhoven zochten ze naar een oplossing. Een zwaardere aansluiting op het net liet op zich wachten, terwijl het bedrijf deze winter forse pieken in stroomverbruik verwacht. In het najaar gaat het tuincentrum open en dan is er veel stroom nodig voor de kerstshow en de nieuwe horeca. Daarom zijn er negenhonderd zonnepanelen en twee batterijen geplaatst. Zo kunnen de kerstlampjes toch blijven branden.