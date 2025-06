330.000 euro boete voor illegaal laten werken van derdelanders

Een uitzendbureau uit Oosterhout en bedrijven in onder andere Someren en Tilburg hebben 330.000 euro boete gekregen van de Arbeidsinspectie. Het uitzendbureau heeft mensen uit landen die niet bij de Europese Unie horen aan werk geholpen terwijl zij niet in Nederland mochten werken. Tijdens een controle van de Arbeidsinspectie waren elf mensen aan het werk bij bedrijven in Someren, Tilburg en Dordrecht.

Ook een Poolse onderneming, die hielp om zogeheten derdelanders uit Wit-Rusland, Kazachstan en Oekraïne in Nederland te laten werken, kreeg een deel van het bedrag voor zijn rekening.