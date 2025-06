Stadhuisplein op de schop, minder plek voor PSV-huldiging

Het Stadhuisplein in Eindhoven gaat op de schop. Er komt meer groen en water, maar er is straks op het plein wel minder ruimte voor bezoekers van de huldiging van PSV.

Daarom staat er de komende 10 tot 15 jaar flink wat te gebeuren. De parkeergarage op het Stadhuisplein wordt verplaatst en rondom het plein komen nieuwe huizen. Die worden met elkaar verbonden via poorten en bruggen. Op het plein zelf komt meer ruimte voor groen en water. De bedoeling is zelfs dat de Dommel er straks omheen gaat stromen.

Meer groen en water, minder steen en verkeer. Dat is het idee achter het nieuwe plan van de gemeente Eindhoven. “Het Stadhuisplein is nu vooral een groot, stenen vlak waar ook nog auto’s overheen rijden”, zegt wethouder Rik Thijs. “Als we onze binnenstad leefbaar willen houden voor de lange termijn, moet het anders.”

Minder ruimte

Maar dat betekent wel minder plek voor evenementen. Voor een feestje als 3 Uurkes Vuuraf verandert er volgens de wethouder niks, maar bij de PSV-huldiging wel. Afgelopen jaar stonden er 19.000 supporters op het Stadhuisplein, in de nieuwe plannen is er nog maar plek voor zo’n 15.000 man.

Eric van den Bogaert, interim-voorzitter van de Supportersvereniging PSV, maakt zich daarom toch een beetje zorgen. “Ik snap dat er gebiedsontwikkeling plaatsvindt, zeker omdat er meer huizen nodig zijn. Het is alleen jammer dat het ten koste gaat van de capaciteit van het plein.”

Volgens het nieuwe plan kan een zogeheten belvedère, een uitzichtpunt dat toegankelijk is voor iedereen, een deel van de bezoekers opvangen. Zo kan je de huldiging toch meemaken.

Fases

Voorlopig is het nog niet zover. De verbouwing van het plein gebeurt in fases en het duurt nog zo’n 10 tot 15 jaar voordat alles klaar is. Van den Bogaert hoopt dat PSV-supporters er niet veel van gaan merken. "Ik zou het heel erg vinden als het plein niet beschikbaar is wanneer we kampioen worden. Er zijn niet zoveel geschikte plekken en dan kom je toch al gauw weer in het stadion zelf terecht. Dat heeft natuurlijk toch wat minder charme."

Hij hoopt dat de huldiging hoe dan ook op het Stadhuisplein blijft: "Het is hartje Eindhoven en het is traditie. Het is gewoon het mooiste om het daar te doen."