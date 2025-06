Taxichauffeur bevrijd uit auto na ongeluk

Een taxichauffeur is donderdagmiddag bevrijd uit zijn auto na een ongeluk met een andere auto aan de Dokter Berlagelaan in Eindhoven. De auto was door de botsing zo zwaar beschadigd dat de deur niet meer open kon en de brandweer de man moest bevrijden.

De taxi reed een parkeervak uit toen een auto achter in de flank botste. Beide auto's zijn zwaar beschadigd geraakt door het ongeluk.

De taxi vervoerde op het moment van het ongeluk voor zover bekend geen passagiers. Twee ambulances kwamen naar het ongeluk voor de taxichauffeur en de bestuurder van de andere auto. De bestuurders van beide auto's hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of ze gewond zijn geraakt. De Dokter Berlagelaan was een tijdje in beide richtingen dicht door het ongeluk.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink