Mysterie rond achtergelaten oplegger na maanden eindelijk opgelost

Op de parkeerstrook tussen de N65 en Udenhout staat al maanden een mysterieuze oplegger zonder kentekenplaat. De trailer blijkt gevuld met oude en kapotte koelkasten en de eigenaar is nergens te vinden. Buurtbewoner André maakte een melding bij de gemeente en zocht contact met de wijkagent, maar de oplegger staat er nog steeds.

Het is een gek gezicht en zal veel automobilisten de afgelopen maanden vast zijn opgevallen. Er staat een trailer zonder kentekenplaten op de parkeerstrook langs de Kreitenmolenstraat in Udenhout. André, die dagelijks over de weg rijdt tussen zijn huis en zijn bedrijf, merkte de oplegger al snel op. "De eerste keer dat ik er langsreed, stond ik er niet bij stil. Maar na verloop van tijd begon ik het toch wat vreemd te vinden", vertelt hij.

André besloot begin mei melding te doen over de oplegger bij Fixi, een platform dat wordt gebruikt door de gemeente Tilburg om inwoners de mogelijkheid te geven om meldingen over de openbare ruimte te doen. Je kunt bijvoorbeeld wijzen op een kapotte lantaarnpaal of losliggende stoeptegels.