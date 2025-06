Kans op hittegolf neemt toe: tropische temperaturen op komst

Het wordt de komende dagen snikheet in Brabant. Zo warm zelfs dat we ons mogelijk op moeten maken voor de eerste regionale hittegolf van het jaar. Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza gaat het erom spannen.

"Het was weer even wennen donderdag, want er viel zowaar regen op Brabantse bodem. Ook vrijdagochtend kan er nog wat regen in de provincie vallen", zegt Klaassen in Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

“Maar morgen halen we uiteindelijk temperaturen van tussen de 23 en 25 graden. In de loop van de dag is er genoeg ruimte voor de zon.”

'Zekere dertigers'

En daarmee kan vrijdag wel eens een belangrijke dag voor het weerbeeld worden. Voor een hittegolf moet er namelijk sprake zijn van vijf zomerse dagen van 25 graden of meer op rij, waarvan de temperatuur op drie dagen boven de 30 graden moet uitkomen.