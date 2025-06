Kindje op step ernstig gewond na botsing met vrachtwagen

Een jong kind op een step is donderdagmiddag gebotst met een vrachtwagen op een zebrapad in Wijk en Aalburg. Het kind is ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond kwart over vijf op de Aalburgsestraat.

Het kind kwam met de benen onder de wielen van de oplegger terecht. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. Het kindje is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur is heel erg geschrokken en werkt mee aan het onderzoek, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. De straat is afgesloten voor verkeer. De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het ongeval.