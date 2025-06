Familie van overleden Angelo (21) vecht door na koolmonoxidedrama

De 21-jarige Angelo uit Breda kwam in juli 2024 om het leven op het Spaanse eiland Mallorca door een koolmonoxidevergiftiging. De familie stapte naar de rechter met maar een doel: gerechtigheid voor Angelo. Nu is de zaak geseponeerd, maar de familie gaat in hoger beroep. "We krijgen Angelo nooit meer terug, maar we kunnen voorkomen dat mensen een vakantie boeken in de onveilige villa van die eigenaar."

Angelo was in de zomer van 2024 samen met tien vrienden op vakantie en verbleef in een vakantiehuis in de hoofdstad van Mallorca. Hij sliep samen met een vriend in een kamer naast de butaangaskachel. Na een avondje stappen sprong Angelo onder de douche. De ochtend erna vond een van de vrienden hem in de badkamer. Hij dacht dat Angelo sliep, maar besefte al gauw dat hij niet meer ademde. De hulpdiensten werden gebeld, maar konden niets meer doen om Angelo te redden. Hij overleed aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging.

Een vogelnest blokkeerde de afvoer van de gasboiler, waardoor de verbrandingsgassen niet konden worden afgevoerd en een gevaarlijke hoeveelheid gas in de badkamer terechtkwam. De familie spande een rechtszaak aan tegen de eigenaar van de villa. Er werd hen gevraagd om niks naar buiten te brengen, zolang de zaak liep. "Hierdoor kregen we het gevoel dat er achter gesloten deuren werd gestuurd op een stille overeenkomst,” aldus de familie.

"Het is onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren, en dat daar dan geen verantwoordelijkheid voor wordt genomen."

Volgens de familie is het ongeluk het gevolg van gebrekkig onderhoud aan de vakantievilla. De woning, verhuurd aan toeristen, voldeed niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. "Angelo was pas 21 jaar. Hij had nog een heel leven voor zich. En in één klap is hij ons ontnomen, door pure nalatigheid." "De zaak is vorige week geseponeerd", vertelt een van de zussen van Angelo aan Omroep Brabant. "Ondertussen gaat de eigenaar van de villa wel gewoon door met het verhuren van het pand. Het voelt alsof Angelo’s dood wordt genegeerd. Alsof zijn leven niets waard was. We kunnen dit niet laten rusten. We gaan in hoger beroep.” De familie hoopt dat het verhaal mensen wakker schudt. "We willen voorkomen dat andere gezinnen hetzelfde moeten doormaken."