Op z’n 20ste al eigen bakkerij: Stijn maakt zijn droom nu al waar

Op je twintigste een eigen bakkerij runnen in een drukke winkelstraat. Voor de meeste mensen blijft het bij een droom, maar Stijn van Seters maakte het waar. Aan de Ginnekenstraat in Breda opende hij begin deze maand Stijn's Bakery, een patisseriewinkeltje.

De jonge bakker begon thuis in Teteringen in de keuken van zijn ouders. Hij bakte taartjes voor familie en vrienden. "Dat werd steeds meer en groter", zegt Stijn in de talkshow Vrijdag van Omroep Brabant. Zijn passie werd steeds serieuzer en dus volgde hij een bakkersopleiding. Ook won hij prijzen met verschillende vakwedstrijden.

Met veel sparen, lange werkdagen en hulp van zijn huurbaas én de gemeente zette hij de stap naar een eigen bakkerij. Hij maakt lange dagen: van dinsdag tot en met zaterdag van zeven uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. "Dat zijn flinke dagen. En op maandag doe ik de administratie en leveringen die binnenkomen. Zo blijven we lekker bezig", grijnst hij.

Meer dan alleen bakken

Maar Stijn doet meer dan alleen bakken. Hij verkoopt zijn producten zelf in de winkel én levert aan horecaklanten. "Het helpen van klanten in de winkel vind ik ook heel leuk." Tijd voor een sociaal leven is er nauwelijks. "Ik probeer nog weleens uit eten te gaan, maar het zullen geen gekke dingen meer worden." Zelfs bij griep of verkoudheid blijft hij doorgaan. "Twee paracetamols erin en gáán."