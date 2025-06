Shequill maakt debuut als profbokser in Mexico en heeft grootse ambities

Tilburger Shequill Waterberg woont al jaren in Las Vegas met voor één doel: als Nederlander met Surinaamse roots wereldkampioen worden in de zwaargewichtklasse. Over een week staat zijn allereerste professionele bokswedstrijd op de planning in Mexico. "Ik probeer een naam voor mezelf te maken en ik wil Nederland én Tilburg op de kaart zetten."

Tijdens covid mocht je niet trainen in Nederland en daardoor gooide Shequille het roer helemaal om. "Een vriend van mijn broertje verhuisde naar Amerika en hij nodigde me uit daarheen te komen. Daar mocht je wel trainen. Inmiddels woon ik al een tijdje in Henderson, vlakbij Las Vegas, net als Goirle bij Tilburg."

Vrij ontspannen klinkt de 27-jarige Tilburger aan de telefoon, al moet hij daarna wel bekennen dat er wel zenuwen aanwezig zijn. "Maar die zijn gezond", zegt hij tegen Omroep Tilburg . Over ruim een week staat hij in de ring tegenover Manuel Duran voor zijn officiële profdebuut. "Hij vocht al dertig partijen, maar ik zorg ervoor dat ik klaar ben en ik ga er zeker met de winst vandoor."

De keuze om naar Amerika te vertrekken was een grote, maar hij staat er helemaal achter. "Las Vegas is het mekka van de bokswereld, dus waar kun je beter terecht? Alles is daar beter. Het niveau in Amerika is veel hoger dan in Nederland en ik ben heel dankbaar dat ik zoveel geleerd heb."

Shequill hoopt dat het de start is van een glansrijke profcarrière. "In het boksen is er nog geen gevestigde naam vanuit Nederland, zoals Rico Verhoeven bij het kickboksen. Ik probeer een naam voor mezelf te maken en ik wil Nederland én Tilburg op de kaart zetten."