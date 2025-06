Wielrenner zwaargewond bij botsing met bestelbus

Een wielrenner is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een bestelbusje. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Handelsesteeg en de Esdonksedijk in Gemert.

Naast de gebruikelijke hulpdiensten werd er ook een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De kruising is tijdelijk afgesloten voor politieonderzoek.