Uitslaande brand in woonboerderij, brandweer redt kuikens en vogels

In het dak van een woonboerderij in Deurne is donderdagavond een uitslaande brand uitgebroken. Rond tien voor tien was de brand onder controle en werd het sein brand meester gegeven. Er vielen geen gewonden. De brandweer heeft wel twee kuikens en vier vogels uit de woning gered.

Aanvankelijk dacht de brandweer dat er geen dieren meer in de boerderij aanwezig waren, maar dat zat toch anders. Het is onduidelijk hoe de kuikens en vogels het maken en of er nog meer dieren in de boerderij aanwezig waren.

Rook

Er kwam veel rook vrij bij de brand in de boerderij aan de Merlenseweg. De brandweer schaalde daarom op naar 'grote brand'. Er kwamen meerdere blusvoertuigen en waterwagens van de brandweer ter plaatse om te helpen met blussen. "Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde zijn waterstralen ingezet", meldde de brandweer. Het ging niet om een rieten kap. Er is geen asbest aangetroffen.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.