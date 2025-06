Buitenzwembad kan nét voor warm weekend weer open na wekenlange sluiting

Goed nieuws voor zwemliefhebbers in Goirle: na dagen gesloten te zijn geweest door een personeelstekort opent het buitenzwembad van Feel Fit Center deze vrijdag weer de deuren. Het zwembad was sinds half juni gesloten.

Net toen het met een temperatuur van zo'n 30 graden perfect zwemweer was, ging het zwembad dicht. Aanleiding was dat een aantal medewerkers was uitgevallen door privéomstandigheden. Van het oorspronkelijke team van zes medewerkers konden er ineens drie niet meer werken.

Via een uitzendbureau, internet en een krant probeerde Feel Fit Center snel nieuwe personeel te vinden, maar dat leverde in eerste instantie niets op. Sollicitanten moesten aan een paar eisen voldoen: een badmeester of -juf moet minimaal 18 jaar oud zijn, een EHBO-diploma hebben en een diploma zwemmend redden.

"Er moet niet al te veel gebeuren met het huidige team, zoals nieuwe ziekmeldingen of mensen die op vakantie gaan."