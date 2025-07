Hans stierf aan hartstilstand, deze AED moet nieuwe sterfgevallen voorkomen

Rick van den Dungen (30) mist zijn vader Hans nog elke dag. De oud-voetballer en commerciële man van voetbalclub NAC overleed twee jaar geleden aan een harstilstand. Rick twijfelde dan ook geen moment toen de Nouri Foundation en de Hartstichting contact met hem opnamen om een AED (Automatische Externe Defibrillator) bij een voetbalveldje in de Bredase wijk Belcrum te plaatsen. Woensdag wordt die door hem en de familie van oud-Ajacied Abdelhak Nouri onthuld.

Op 20 mei 2023 maken Rick en zijn familie een drama mee wat eigenlijk best veel mensen overkomt. Op vakantie in Turkije kreeg hij een telefoontje dat zijn vader Hans van den Dungen thuis in Gilze niet wakker was geworden. Het NAC-icoon kreeg op 61-jarige leeftijd in zijn slaap een fatale hartstilstand.

"Mijn telefoon viel uit mijn handen en ik zakte door mijn knieën", vertelt Rick Van den Dungen met tranen in zijn ogen. "Ik kon het gewoon niet geloven en sloeg al schreeuwend met mijn vuisten op de grond. Mijn vader, mijn beste maatje, was overleden aan een hartaanval."

"Terug in Nederland heb ik mijn vader helaas niet meer thuis kunnen zien, want hij lag al opgebaard", vervolgt Rick. "Omdat hij een bekend persoon was in Breda en omstreken kwam het nieuws ook snel in de media. Ik hoefde niemand te bellen, want iedereen wist het al. Er kwam een groots afscheid en het was het heftigste moment uit mijn leven."

Hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer twee in Nederland. En het is iets dat niet alleen ouderen overkomt. Zo kreeg voormalig Ajax-speler Abdelhak 'Appie' Nouri op 8 juli 2017 op 20-jarige leeftijd een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd. Een gebeurtenis die resulteerde in ernstige en blijvende hersenschade. "Veel mensen denken nog steeds dat hij in coma ligt", liet zijn broer Abderrahim vorig jaar nog weten aan de NOS. "Maar dat is niet het geval: hij is bij bewustzijn. Hij is niet de oude, maar we zijn erg blij dat hij onder ons is."

Het rugnummer van Abelhak Nouri bij Ajax was 34. Vandaar dat het streven er is om in 34 steden een Nouri AED te plaatsen. Mooi dat er al verschillende voetbalclubs de handen ineengeslagen hebben om dit te realiseren. Toevalligerwijs zijn er ook 34 profclubs in Nederland die hierbij helpen. Bij NAC in Breda kwam de Nouri Foundation door de dood van zijn vader Hans al snel uit bij accountmanager Rick van den Dungen en werd een trapveldje in de wijk Belcrum geselecteerd.

De jonge voetballer was altijd een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten en zijn familie wil na alle warme aandacht die ze kregen iets terugdoen voor de maatschappij. Het doel van de Nouri Foundation is dan ook om een (hart)veilige omgeving te creëren door het plaatsen van AED's. Het is cruciaal dat dit soort voorzieningen op zoveel mogelijk plekken beschikbaar zijn.

"We willen voorkomen dat zoiets als met Abdelhak is gebeurd, opnieuw gebeurt", vertelt Jolanda Hogewind van de Nouri Foundation. "Van de ene op de andere dag stond het leven van zijn familie op zijn kop. Je wordt enorm geconfronteerd met je kwetsbaarheid en dat is zwaar. Rick heeft dat ook meegemaakt met zijn vader en dat verdriet verbindt."

Rick is blij dat hij aan het project kan meewerken. "Het is mooi dat we de wijk Belcrum en Breda weer ietsje veiliger kunnen maken", zegt hij. "Een AED hangt er natuurlijk niet voor niets. Mijn vader overleed in zijn slaap, maar wat als hij die hartaanval ergens anders had gekregen? Een plek waar wel een AED aanwezig was... Maar het gaat eigenlijk niet om mij of mijn vader. Het gaat erom dat we mensenlevens kunnen redden."

Rick denkt nog elke dag aan zijn vader Hans en gaat dat woensdag met de familie van Abdelkar Nouri bespreken, voordat ze samen de AED onthullen. "Ik wil graag weten hoe zij dit beleven", zegt hij. "Want zij kunnen, en dat bedoel ik echt niet verkeerd, nog steeds met Abdelhak knuffelen of een beetje communiceren. Maar mijn vader is echt weg. Ik werk nu ook als accountmanager en had heel graag met hem samengewerkt... Hoe dan ook, die AED's moeten er zoveel mogelijk en overal komen."