Corry Konings wordt bezongen in een ode en ze zingt zelf mee

Een ode aan Corry Konings, waarin de Tilburgse zangeres zélf ook een moppie meezingt. Het was een idee van zanger Sven Versteeg, die dit jaar bekend werd met de hit 'Blikkendag'. Hij besloot Corry op te bellen met de vraag of ze zelf mee wilde doen. "Ik werd helemaal verlegen toen ik het liedje van Sven kreeg te horen." Deze vrijdag is het liedje uitgebracht.

De twee komen elkaar voor het eerst tegen in december bij het Muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome. "Je hebt wel eens dat als je iemand tegenkomt dat je denkt: zo daar staat iemand. Dat had ik bij Corry Konings", vertelt Sven Versteeg in het Omroep Brabant-programma 'KEIgoeiemorgen!'. Een week later ontstond in de studio bij Sven het idee om een ode te schrijven voor de Tilburgse muzieklegende Corry Konings. "Het begon als een geintje, maar het werd al snel behoorlijk serieus. Uiteindelijk is er een heel leuk liedje uitgekomen."

Sven had nooit verwacht dat Corry zelf ook zou willen meedoen. "Ik heb Corry gewoon gebeld en gevraagd hoe ze het vond. Die ene keer bellen, werd een paar keer bellen en het klikte", vertelt hij enthousiast. 'Corry zit in ons hart'

Corry voelde zich heel vereerd. "Ik werd helemaal verlegen toen ik het liedje kreeg te horen." De zangeres kende Sven Versteeg gelukkig al van zijn nummer ' Blikkendag' en kon niet anders dan ja zeggen tegen Sven. "We hebben daarna voor mij nog een paar zinnetjes aangepast in het nummer, zodat ik kon meezingen", zegt Konings. De twee zien elkaar door het nummer vaker en dat gaat gepaard met een hoop gezelligheid. "Voorafgaand aan de release moesten we nog even wat content opnemen voor de sociale media. Toen kwam Corry langs met een cadeautje en een fles wijn. We hebben toen heerlijk gegeten met elkaar en het was super gezellig. Dus Corry zit echt in ons hart." Corry Konings en Sven Versteeg zijn vrijdag te gast in onze talkshow VRIJDAG. Ze zullen het liedje tijdens de uitzending zingen. De uitzending begint om 17.50 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.