Vier jouw Zachte G en haal je gratis sticker bij Omroep Brabant

Hij mag eigenlijk niet ontbreken op je auto, fiets, koffer of caravan. Dé sticker die iedereen laat zien waar jij vandaan komt. Zaterdag kun je de Zachte G-sticker krijgen in de drive-thru op de parkeerplaats van Omroep Brabant in Son. 'Hier rijdt een Zachte G' staat erop en dat mag maar duidelijk zijn. Want trots, dat zijn we op onze komaf en dat mag iedereen weten!

Tussen tien uur 's ochtends en twee uur 's middags worden zaterdag door de radiopresentatoren van Omroep Brabant de stickers van de Dag van de Zachte G op auto's, fietsen, rolkoffers of caravans geplakt. Dit gebeurt op het adres Science Park 5550 in Son. Onze presentatoren zorgen ervoor dat de sticker op de door jou gewenste plek komt en niet meer loslaat. Onmisbaar

De sticker is onmisbaar in de aanloop naar de Dag van de Zachte G op 7 juli. Dit is de dag waarop we vieren wat we allemaal delen: onze gezelligheid, gemoedelijkheid en onze hechte gemeenschap. Die Zachte G is meer dan een accent. Het is een gevoel van hier, een geluid dat voelt als thuis.